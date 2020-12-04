新冠肺炎：拜登邀請福奇留任　將要求國民戴口罩100天

已宣布勝出的美國總統候選人拜登周四（3日）表示，已邀請美國過敏與感染疾病中心主管福奇留任，並作為其政府的首席醫療顧問；又稱將在就職首日要求國民戴口罩100天，以對抗新冠疫情。

拜登接受美媒訪問時表示，已邀請福奇繼續留任在過去數屆政府的同一職位，並擔任他的首席醫療顧問及抗疫團隊的一員。拜登又表示，獲他任命為白宮幕僚長的克雷恩（Ron Klain）非常熟悉福奇，並經常與他聯絡。福奇亦提及過，他曾與克雷恩在前總統奧巴馬時期，在處理伊波拉疫情時緊密合作，更盛讚對方出任白宮幕僚長是出色的選擇。

福奇周四首次正式與拜登的過渡團隊抗疫小組會晤，以視像形式發表簡報，被視為拜登過渡團隊與現屆政府抗疫團隊全面合作的重要一步。

拜登另表示，將於明年1月20日就職當日要求公眾戴口罩100天，稱「並非永遠，只是100天，我認為會看到疫情明顯減退」。他曾多次強調戴口罩防疫，形容這是愛國的責任。至於新冠疫苗，拜登稱很樂意公開接種，以緩和公眾對疫苗有效及安全性的疑慮。

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