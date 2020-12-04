司法部查白宮官受賄游說特赦　傳庫斯納律師涉事

美國司法部正調查是否有人密謀利用大筆政治捐款賄賂白宮官員以獲得特赦，美媒周四（3日）披露總統特朗普女婿兼白宮高級顧問庫斯納的律師洛維爾（Abbe Lowell），涉嫌收受三藩市一名億萬富翁賄賂，以換取白宮赦免一名因逃稅罪入獄的心理學家，並由前共和黨金主布羅伊迪（Elliott Broidy）為雙方牽頭。

知情人士指，三藩市房地產開發商迪勒（Sanford Diller）向一名未指明的接受者提供「大量政治捐款」，以換取赦免加州柏克萊心理學家巴拉斯（Hugh L. Baras）。現年77歲的巴拉斯2014年因逃稅和不當申領傷殘保險福利，2017年6月被判囚30個月。

迪勒2016年向共和黨全國委員會捐出13.34萬美元（約104萬港元），但沒記錄顯示他曾向特朗普競選團隊捐款。他又找來洛維爾及布羅伊迪協助，並要求後者介紹可提出特赦申請的華盛頓律師。計劃中，有人聯繫白宮法律顧問辦公室，以確保赦免申請書送達目標官員手上。文件未公布聯繫人身份及白宮如何回應。

洛維爾的律師魏因加滕（Reid Weingarten）表示，這些事件發生在2017年，並強調洛維爾沒有行賄，其角色只是一個普通律師，曾替巴拉斯辯護但沒有成功。他指，洛維爾結束巴拉斯的辯護工作後，才開始為庫斯納工作，並從未要求庫斯納幫助處理巴拉斯案件，或其他任何與赦免有關的事。

巴拉斯最後未獲赦免，去年8月獲釋。迪勒則已在2018年2月去世，目前未知洛維爾如何捲入事件。迪勒之子布萊德雷（Bradley Diller）指，父親從未提及此事，不知他與布羅伊迪或洛維爾的關係。

布羅伊迪一方否認曾游說白宮官員尋求特赦，堅稱他在事件中是小角色，只是為迪勒指路洛維爾作為律師人選，亦未因此遭指控涉任何不當行為。白宮及司法部都拒絕置評，有司法部官員透露，目前沒有政府官員受到指控。