美國大選：密歇根州否認選舉舞弊　特朗普籌逾2億美元打官司

美國總統特朗普拒絕承認競選連任落敗，周三（2日）針對選舉欺詐向美國地方法院提出訴訟，指控密歇根州出現選舉舞弊。負責競選事務的州政府官員和底特律市政府律師周四（3日）反指特朗普的主張缺乏法律依據。威斯康辛州最高法院同日駁回特朗普試圖推翻點票結果的訴訟。

密州務卿辦公室的高級選舉官員表示，特朗普與其法律團隊指控選舉涉嫌人為操縱或欺詐，但根據底特律的選舉數據，沒有足夠證據支持指控。底特律市政府律師更質疑，特朗普整個訴訟過程及荒謬的主張，只是為了籌款活動而設計的煙幕。

特朗普陣營在選舉結束後，籌得逾2.07億美元（約16億港元），作法律訴訟等政治用途的經費。競選團隊經理斯蒂平（Bill Stepien）指，款項有助特朗普繼續對抗全國各地腐敗的選舉過程。

另外，特朗普法律團隊周四正式入稟聯邦最高法院，要求頒布禁制令，推翻賓夕凡尼亞州政府早前宣布拜登勝選的行動。該州眾議員凱利（Mike Kelly）亦代表共和黨提出上訴，要求在涉及大選的法律訴訟結束前，州政府不得確認誰人當選，並指摘選舉委員會擴大郵寄選票安排的法律未經修憲程序，屬違反憲法。

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