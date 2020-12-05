新冠肺炎：拜登稱不強制民眾接種疫苗

已宣布勝出的美國總統候選人拜登周五（4日）表示，最新的就業報告反映經濟恢復停滯，呼籲國會盡快通過總值9,080億美元（約7萬億港元）紓困方案，否則美國將迎來「黑暗的冬天」。他又稱，不會強制民眾接種新冠疫苗，但會鼓勵作出正確決定。

美國公布11月份的就業報告顯示，新增約24萬就業人口，失業率微降至6.7%，但比10月份的數據差，復甦明顯放慢，零售業就業增長數月後再陷入衰退。拜登在特拉華州威爾明頓聽取簡報時表示，若現在不採取行動，未來將變得非常淒涼，強調美國人民急需要協助，明年初需要更多。

拜登與工人及小型企業代表舉行視像會議，稱民主、共和兩黨共同提出的9,080億美元紓困方案正在國會討論，呼籲國會下周三通過方案，形容這是一個好開始，但擔心總統特朗普在任期間難以通過。他承諾在下月上台後，將再推出數以千億美元的紓困方案。

拜登亦表示，不會強制民眾接種新冠疫苗，稱：「我將會作為總統盡力鼓勵民眾作出正確決定，當他們這樣做時，便展示（接種疫苗的）重要。」他又預期，下月20日的就職典禮會因應疫情縮減規模，不會有大批民眾聚集，但仍會在台上舉辦儀式。

另外，副總統彭斯周五到訪位於喬治亞州亞特蘭大的美國疾病控制及預防中心（CDC）主要設施，表示食品及藥物管理局（FDA）或於本月14日的一周批出首款新冠疫苗，各州首批民眾將於48小時內獲安排接種。他又指，對疫苗的信心很重要，強調政府不會在安全或效用問題上妥協。