美軍首度證實　中國試射反艦彈道導彈

美國海軍部長布雷思韋特（Kenneth Braithwaite）近日宣布，將重設已撤銷逾40年的第1艦隊編制，指不能只依賴第7艦隊覆蓋印太地區，因經常要執行在台灣海峽及南海巡航的任務。美國印太司令戴維森（Philip Davidson）則首度證實，解放軍已成功試射有「航母殺手」之稱的反艦彈道導彈，美國輿論呼籲即將上任的拜登政府正視中國軍事擴張的威脅。

美國國防部報章《星條旗報》引述布雷思韋特的發言人指，海軍正恢復第1艦隊編制，行政上的要求已進入最後的協調階段，布雷思韋特正與署理防長米勒、國會、參謀長聯席會議主席米利、海軍作戰部長吉爾代、海軍陸戰隊司令貝格合作，確保美國海軍在大國競爭時代保持海上支配地位。

布雷思韋特曾在會上表示，海軍不能只依賴以日本橫須賀海軍基地為母港的第7艦隊覆蓋印太地區，第7艦隊的艦艇經常需要執行任務，包括在台灣海峽及南海展開自由航行。美國第7艦隊的艦艇今年已11次駛經台灣海峽，但這並不包括在官方宣稱的任務中。布雷思韋特又稱，美國必須尋求印度、新加坡等盟國合作，將第1艦隊部署在區內。

另外，即將卸任的美國印太司令戴維森近日在國際安全論壇受訪表示，解放軍已遠超單純保衞領土的戰略，正進行能實戰甚至遠離中國沿海地區作戰的目標，並透過建立先進武器系統、平台與火箭部隊，以美國未能充分應對的方式改變戰略環境。他又指，解放軍成功試射針對移動船隻的反艦彈道導彈，但認為不只針對美國軍艦，而是所有目標。

戴維森認為，中國今年將測試更多導彈，測試的傳統與核武相關導彈的數目將超過所有國家的總和。他指出，中國大陸的導彈與火箭部隊令區內失衡，對由南韓、日本延伸到東南亞與台灣的第一島鏈構成威脅，主張脆弱的戰略地區及關島整合防空及導彈防禦能力。