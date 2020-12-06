新冠肺炎：病床將爆滿　加州多地頒居家令

美國新冠肺炎疫情持續惡化，截至當地時間上周五（4日）的數據統計，全國單日新增逾22.8萬宗確診病例，共2,568人病歿，累計近27.9萬人死亡。美國人口最多的加州，醫院瀕臨爆煲，州長紐瑟姆（Gavin Newsom）宣布，該州兩個人口最稠密的地區及其農業糧倉，實施居家令，周日（6日）晚上11時59分起正式生效。

加州上周五新增逾2.5萬宗新症，創該州單日紀錄新高，另有209人病歿，累計近2萬人死亡。紐瑟姆表示，加州5個地區其中一區的醫院深切治療病床不足15％時，就需實施居家令，受影響地區包括南加州和聖華金河谷，惟當地官員指，三藩市灣區亦被列進其中。

根據居家令，區內酒吧、酒莊、美甲店、理髮店及其他個人護理服務要關閉，同時禁止任何形式的私人聚會，餐廳只可以提供外賣。學校和其他重要基礎設施獲得當局的豁免通知，亦可以照常運作。

截至上周五，全國逾10萬人因感染新冠肺炎住院，較過去14日增長約22％。華盛頓大學健康指標與評估研究所預計，美國新冠肺炎死亡人數，於明年4月初將近54萬人。