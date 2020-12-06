駐中國古巴外交官腦創傷　美報告揭微波攻擊

美國駐中國和古巴數十名外交官在2016年至2018年，疑遭神秘音波攻擊，出現輕度腦創傷和聽力減弱等不明健康問題。美國國家科學院委員會上周六（5日）發表報告，指這些外交人員可能是遭受定向微波攻擊，並指出有關攻擊與前蘇聯有關。

該份由國務院委託、由19名醫學和科學專家組成的委員會負責的研究指，美國外交官出現的強烈頭痛和頭暈等症狀，最合理的解釋是受到定向的脈衝射頻能量所致，而不是先前認為的心理問題、傳染病和化學物質暴露等因素。

當中委員會在報告披露2017年駐中國廣州外交官倫茲（Mark Lenzi）的狀況，指他有頭痛、閱讀困難、失憶和失眠，透過磁力共振成像分析發現，倫茲腦部的20個區域出現「異常低容量」，包括記憶、情緒管理及運動技能的區域，研究人員認為可以反映他腦部受損，至於容量較大的區域則是大腦彌補受損區域而做出補償。

報告沒有說明微波攻擊是蓄意而為，但稱有可能被用作惡意目的；報告亦未有指出能量來源，也沒有提及襲擊的後果，但稱前蘇聯以前發動有關攻擊。委員會形容事件令人嚴重擔憂，因為世上存在不受約束的邪惡人士和工具傷害人民，促請當局必須找出應對方法。

神秘音波攻擊主要發生在2016年下旬至2018年之間，美國十多名駐古巴人員於2017年報稱出現身體不適，至2018年6月美國駐廣州外交人員亦出現類似情況。