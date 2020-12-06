華府擬限制雲端服務商　與庇護黑客外企合作

美媒上周五（4日）引述消息人士報道，總統特朗普計劃草擬一項行政命令，允許美國商務部限制包括亞馬遜、微軟在內的美國雲端服務商與庇護黑客的外國企業合作，並賦予該部門禁止外國供應商在美營運的權力，以壓制惡意的網絡攻擊活動。

報道指，華府此舉屬加強制衡中國的另一機制，以抗衡日益嚴重的經濟及安全威脅，亦為特朗普處理的優先事項。一位美國官員證實，白宮上周四（3日）就行政命令草案召開會議，打算在本年底前，提交予特朗普簽署，並強調需在距離總統移交權力不足50日內，加快頒布行政命令，制訂規則以延伸至拜登政權。

消息人士透露，華府不會定期縮減美國雲端服務商的海外業務，而是視其為應對潛在網絡安全威脅的另一種工具。新的行政命令不僅授權限制，亦要求增設報告規定，或會牽涉第三方處理或託管數據的紀錄，與外國客戶的身份。

部分美國科技公司擔心，該行政命令一旦被廣泛應用，或會賦予政府新的權力，干預企業在海外的商業交易，使跨國商業關係複雜化；甚至令在中國有業務的公司或尋求進入中國市場的公司衍生麻煩。

另一方面，有官員形容該行政命令在雙邊關係中發揮「槓桿作用」，作為處理司法互助條約、執法、信息共享時的工具。強調行政命令並非僅由中國發出，而是政府對中國黑客和雲端服務商的關注。