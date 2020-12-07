反對派杯葛選舉　馬杜羅幾乎肯定奪回國會控制權

委內瑞拉周日（6日）舉行國會選舉，58歲總統馬杜羅及其所屬統一社會主義黨（PSUV）與盟友，幾乎肯定可奪回國會控制權。這表示該國原本唯一一個獨立於馬杜羅政府的機構將會失守。獲美國政府支持的瓜伊多所領導的反對派聯盟杯葛選舉，歐美各國指控選舉有舞弊。

反對派上屆取得大獲全勝而奪得議會主導權，今次卻抵制選舉。瓜伊多早前批評這次選舉並不自由和公平，甚至指它是騙局。他指出，馬杜羅的目的甚至不是要取得合法性，而是想擦去所有民主。

效忠馬杜羅的最高法院，今年較早時委任了選舉委員會，當中包括3名被美國和加拿大制裁的馬杜羅盟友，卻未按法例規定讓反對派領導的議會參與。最高法院亦將3個最大反對黨的領導人移除，指派被指是支持馬杜羅的人出任領導人。

另外，議席數目亦由原本的167席大幅增至277席，為馬杜羅陣營增加人員，而馬杜羅妻子弗洛雷斯（Cilia Flores ）與30歲兒子尼古拉斯 （Nicolas Maduro Guerra）也參選。馬杜羅前日在總統府發表講話，稱：「大日子來了。我們一直有耐性。」顯示他對即將重奪失落5年的國會充滿期待。