英媒：美擬制裁14名中港官員　回應DQ港泛民4子

英國傳媒周一（7日）獨家報道，美國特朗普政府擬就香港政府上月取消4名民主派立法會議員資格一事，制裁最多14名中港官員，目前未知受制裁人士資訊。知情人士指華府最快於當地時間周一宣布制裁名單，亦有可能押後至本周稍後才公布。

報道引述知情華府官員指，美方計劃制裁多名人大代表、中共黨員及香港官員，措施包括凍結資產及金融制裁，目前未知名單詳情，白宮及國務院未回應報道。

對此，中國外交部發言人華春瑩周一表明，有關制裁尚未正式公布，惟如報道屬實，也可想見中方立場；中方此前已多次表明，堅決反對並強烈譴責美方借香港問題干涉中國內政，並已作出一些正當和必要回應。她敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，如美方一意孤行，中方必將繼續採取堅決反制措施。

華春瑩指出，公職人員宣誓效忠國家制度是國際慣例，沒國家會對公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見，美國國會和英國下議院也曾分別有20多名和50多名議員因違反議會規則、持雙重國籍或叛國而被取消資格，美方在此問題上對中國的無端指摘，充分暴露其雙重標準。

全國人大常委會上月11日決議，授權港府可按框架標準取消不達標議員的資格，港府隨即宣布即時取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4人的立法會議員資格，引發其餘15位民主派議員總辭。

美媒消息指，特朗普7月時曾反對將主管港澳事務的國務院副總理韓正及全國人大委員長栗戰書列入制裁名單，以免中美兩國緊張關係升級。美國國務卿蓬佩奧將簽署一份有中共高級官員在內的制裁名單。