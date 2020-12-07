美國大選：喬州州務卿指無系統性選舉舞弊

拉芬斯伯格（小圖）指大選沒有系統性的舞弊；大圖為特朗普在喬治亞州為黨友拉票的情況。

美國總統特朗普持續要求喬治亞州推翻選舉結果，共和黨籍州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）周日（6日）表示，沒有證據顯示大選存在系統性的舞弊，目前資料亦不足以推翻民意結果。

拉芬斯伯格受訪時透露自己及家人收到死亡威脅，票站人員亦成為目標，形容這些都是不理性、不愛國的行為。他又指，特朗普針對喬治亞州選舉官員令他極噁心。

特朗普上周六（5日）到當地為兩位於明年1月競逐連任參議員的共和黨候選人拉票，有美媒披露特朗普出席活動前致電州長肯普要求推翻選舉結果，副州長鄧肯（Geoff Duncan）周日則指肯普不會同意游說州議員選出會支持特朗普的選舉人，直言若特朗普繼續相關言行，只會損害共和黨候選人的連任機會。

特朗普在總統選舉以1.3萬票之差，失去傳統保守派州份喬治亞州，為約30年來首次。喬治亞州同時是下屆參議院控制權的決定性戰場，該州下月重新投票選出兩名參議員，在投票日前剛滿18歲的2.3萬名年輕選民被視為關鍵，但特朗普對大選結果持續毫無基礎的指控，或不利共和黨選情，令民主黨獲得全面執政。

美國大選 全球焦點