密州婦涉殺初生孖囝　17年後終落網

美媒上周六（5日）報道，密歇根州警方日前利用偵破「金州殺手連環姦殺案」的DNA技術，再破一宗2003年的雙胞男嬰死亡懸案。警方查出雙胞胎的41歲母親懷疑就是兇手，當年在伊利諾伊州殺害兩子，現時被控兩項一級謀殺罪。

2003年6月，一名垃圾處理工人在伊利諾伊州斯蒂克尼鎮清理垃圾車時，發現兩具男嬰殘骸，警方調查多年未能破案。直至前年警方重啟調查，利用偵破震憾全美的「金州殺手案」的基因族譜技術，利用當年在現場發現的DNA，查出遇害男嬰生母極大可能是居於密州荷蘭縣的貝利（Antoinette Briley），隨後專程到該州搜證，最終從貝利用過的煙頭找到DNA，經鑑定與死者的脗合。

警方上周四（3日）在伊利諾伊州庫克縣設置路障，成功逮捕貝利。貝利供稱，她當年獨自在祖父家中浴缸誕下雙胞胎，然後把嬰兒放進行李袋，在駕車前往醫院期間，隨機將嬰兒棄置在垃圾桶，便折返祖父家。案件上周六提堂，法官認為被告有潛逃風險，將保釋金定為15萬美元（約117萬港元），本周續審。

人稱「金州殺手」（Golden State Killer）的74歲的迪安杰洛（Joseph James DeAngelo Jr.），涉及加州東南部於1976至1986年間發生的逾10宗謀殺案、50宗強姦及120宗入屋偷竊案，至少10多人遇害。他逍遙法外40多年後，警方以基因族譜技術破案，將他繩之於法。