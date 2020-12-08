美國大選︰拜登宣布抗疫團隊　福奇任首席醫學顧問

美國總統當選人拜登周一（7日）公布其抗疫團隊，提名加州檢察總長貝塞拉（Xavier Becerra）為衞生部長，白宮傳染病專家福奇則獲提名為首席醫學顧問，並留任美國國家過敏症及傳染病研究所主任。

若獲參議院確認，現年62歲的貝塞拉將成為美國史上首位領導衞生部的拉美裔人，將領導研發藥物和疫苗、醫療研究及推行醫保計劃等工作。他畢業於史丹福大學，之後在同校攻讀法律。他其後踏入政壇，當了12屆眾議員，致力為拉丁社群爭取福祉。

惟共和黨參議員科頓（Tom Cotton）在Twitter貼文反對提名貝塞拉，指摘對方在整個職業生涯一直攻擊擁護生命權的美國人，並嘗試強迫宣揚墮胎，認為他沒有資格領導美國衞生及公共服務部。

拜登抗疫團隊的其他成員包括著名研究科學家默西（Vivek Murthy）任衞生部醫務總監；麻省總醫院傳染病科主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）出任美國疾病控制及預防中心總監；耶魯大學醫學院教授努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）出任疫情專責小組主席；曾於奧巴馬時期任職國家經濟委員會理事長的齊茨（Jeff Zients），將出任白宮疫情協調員及總統顧問；拜登的副競選經理奎利恩（Natalie Quillian）將任白宮疫情副協調員。

美國大選 全球焦點