美國大選：拜登擬提名退役黑人將領任防長

宣稱勝出美國總統選舉的拜登周五（11日）將公布防長等內閣人選，有知情人士周一（7日）披露，拜登決定提名退役四星上將、前中央司令部司令奧斯汀（Lloyd Austin）出任國防部長，若提名獲國會參議院通過，奧斯汀將是美國首名黑人防長。

多間美媒引述消息指，拜登的防長心水分別是奧斯汀、前女國防次長弗盧努瓦（Michele Flournoy）、前國土安全部長約翰遜（Jeh Johnson）、前美國能源部副部長蘭德爾（Elizabeth Sherwood-Randall）。奧斯汀畢業於西點軍校，畢業後加入美國陸軍成為軍官，派駐過德國、伊拉克等地，2010年成為美軍駐伊拉克總司令，兩年後擔任陸軍副參謀長，2013年成為中央司令部首位非裔司令，並於2016年退役後加入全球第二大國防承包商雷神科技的董事會。

外界一直認為防長大熱是弗盧努瓦，但知情人士指拜登受到黨內壓力，希望他任命一名黑人掌管五角大樓，而拜登視奧斯汀為安全的選擇，認為他是會執行總統議程的好士兵，能減少白宮與軍方的緊張，令關係更平穩。不過，由於奧斯汀退役不足7年，需得到國會豁免才可出任部長，將是繼前防長馬蒂斯後，4年內第二名需要取得豁免的防長提名人。

美國大選 全球焦點