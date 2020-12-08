新冠肺炎：傳特朗普願公開打疫苗　將簽令確保先滿足國內需求

英媒周二（8日）引述一名白宮官員指，美國總統特朗普曾表示，願意在電視上直播接種新冠疫苗。另有官員透露，特朗普料於周二簽署行政命令，確保美國在協助其他國家獲得新冠疫苗的同時，要把美國國內需求放在首位。

《每日郵報》引述一名白宮官員指，特朗普曾表明願意公開接種新冠疫苗，但官員質疑他不是最佳人選。因為特朗普曾於今年10月初確診新冠肺炎，一度短暫留院，但其後已康復出院，現在很可能已經有抗體，並非最優先需要接種的群體，未必能達到公開接種想得到的目的。此前，美國前總統克林頓、小布殊及奧巴馬亦曾表示，願意公開接種以向公眾證明疫苗的安全。

另有美媒引述美國政府一名高級官員指，特朗普料於周二在白宮舉行的疫苗峰會上簽署行政命令，確保先滿足美國人的新冠疫苗需求後，再向其他國家提供疫苗。該官員表示，此行政命令符合特朗普的「美國優先」外交政策，對外援助的時間表將取決於供求情況，預計將從明年第二季開始。但美國總統當選人拜登下月20日就職後，可能再自行制定獲取和分配新冠疫苗的政策，或限制特朗普行政命令的影響。

《紐約時報》周一（7日）報道指，美國藥廠輝瑞公司曾在夏末提出，向華府出售更多的新冠候選疫苗，但華府忽略了該提議。另有報道指，輝瑞及另一藥廠Moderna不會參加周二舉行的疫苗峰會。不過，美國政府高級官員否認《紐時》消息，稱政府預計在明年第二季末前有足夠劑量為所有想打疫苗的美國人接種；又指不讓已向美國食品及藥物管理局（FDA）提出疫苗申請的藥廠參加峰會比較合適。