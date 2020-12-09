新冠肺炎：朱利安尼將出院　姆紐欽提出9160億美元新紓困案

美國總統特朗普的私人律師朱利安尼日前確診新冠肺炎，他周二（8日）表示目前感覺良好，預計周三（9日）可能出院；而特朗普的法律團隊中，再多一人確診。另外，財長姆紐欽表示，已向眾議院議長佩洛西提出9,160億美元（約7.14萬億港元）的新紓困案，是特朗普政府大選後首次採取行動圖破長達數月的僵局。

朱利安尼於周日（7日）確診，據報目前在首都華盛頓的醫院留醫。他接受紐約WABC電台訪問時表示，自己出現輕微症狀，現時已沒有發燒，僅有少許咳嗽。他憶述，他展開3個州份的行程前檢測顯示沒感染，疑在旅程期間染疫；另證實與他一起處理特朗普有關大選結果訴訟的女律師埃莉絲（Jenna Ellis）亦確診。消息指，朱利安尼周四（10日）將與喬治亞州議員，出席有關大選議題的視像聽證會。

姆紐欽周二表示，已向佩洛西提出的9,160億美元的新紓困案，內容包括支持州政府和地方政府的援助資金、企業責任保護等，建議動用1,400億美元（約1億港元）未使用的薪資保護計劃資金，及4,290億美元（約3.3億港元）財政部資金。但參議院多數黨領袖麥康奈爾認為，在新紓困案中無論是共和黨側重的企業責任保護，還是民主人要求的地方政府援助都應擱置。參議院少數黨領袖舒默則反對共和黨的方案，認為最好的方法是推進兩黨目前討論的方案達成一致。