美國大選：拜登擬提名同性戀者出任駐華大使

已宣布勝出美國總統選舉的拜登，其未來政府班子備受關注。美媒周二（8日）引述知情人士指，拜登考慮提名曾參加黨內初選的印第安納州南本德前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg），出任美國駐華大使；又指拜登曾把布蒂吉格與已故長子博拜登相提並論。

美國新聞網站Axios報道，拜登當時談及政治新星布蒂吉格時表示：「我想我以前從未這樣做，但他讓我想起我的兒子博。我知道這對大多數人來說可能意義不大，但對我來說，這是我能給任何男人或女人的最高褒獎。」美國前駐華大使布蘭斯塔德在上月初卸任後，協助總統特朗普競逐連任，臨時代辦傅德恩（Robert W. Forden）在布蘭斯塔德離任後，自上月5日起負責帶領美國駐華使團。

報道指，38歲的布蒂吉格為同性戀者，通曉多國語言，除了駐華大使，駐聯合國代表亦是首選，也可能成為交通或商迎務部門高層候選人。但消息指，布蒂吉格已向拜登過渡團隊表明，對外交政策或國家安全領域最感興趣。

另有美媒引述知情人士指，拜登將提名俄亥俄州民主黨眾議員富奇（Marcia Fudge）擔任美國住房和城市發展部部長；若提名獲通過，曾任美國國會黑人黨團主席的富奇，將要領導部門協助新冠疫情期間遭遇房租支付和房貸還款困難的民眾。消息又指，前農業部長維爾薩克（Tom Vilsack）亦可能在拜登政府下再任該職。

此外，拜登決定提名退役四星上將、前中央司令部司令奧斯汀（Lloyd Austin）出任國防部長，有望出現美國首名黑人防長。但有報道指出，奧斯汀因退伍不足7年而不合規定，必須獲得國會的豁免。他退伍後曾出任軍火商雷神公司的董事，而該公司去年曾向沙特阿拉伯及阿聯酋出售武器，引起黨內部分人士抨擊。

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