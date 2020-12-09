美國大選：最高法院駁回特朗普賓夕凡尼亞州訴訟　德州再興訟

美國總統特朗普挑戰大選結果的法律戰連番受挫，最高法院周二（8日）駁回共和黨人指控賓夕凡尼亞州存在選舉舞弊，要求阻止該州確認民主黨候選人拜登在當地勝出的訴訟。州政府已向拜登發出當選證明，惟特朗普在裁決前數小時，仍呼籲最高法院和搖擺州份的議會，要有勇氣推翻大選結果。

今次訴訟由共和黨眾議員凱利（Mike Kelly）及其黨友提出，指控賓夕凡尼亞州250萬張郵寄選票違憲，要求停止認證選舉結果。拜登在該州比特朗普多約8萬票，成功取得當地20張選舉人票。最高法院的9名法官中，保守派佔6人為大多數，其中3名大法官更由特朗普委任，是次裁決被視為特朗普陣營的一大挫敗。

賓夕凡尼亞州呈交的法庭文件指，共和黨人提出選舉欺詐的指控屬毫無根據的主張，企圖通過司法權力推翻已認證的選舉結果。民主黨人批評，特朗普破壞美國民主的完整性，降低民眾對選舉的信心。州總檢察長夏皮羅（Josh Shapiro）表示選舉已結束，應制止持續訴訟的局面。惟特朗普仍能在各州發出當選證明的截止日期結束後，繼續提出訴訟。

德州共和黨籍總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）周二向最高法院提訴，指控賓夕凡尼亞州、喬治亞州、密歇根州、威斯康辛州4個關鍵州，在疫情期間改變投票程序、擴大郵寄投票屬違法，選舉官員未能避免沒有出現舞弊。德州要求最高法院延後選舉人團定於下周一（14日）舉行的投票。上述4州的官員批評，該訴訟是對民主毫無根據的攻擊。另外，夏威夷州最高法院同日駁回特朗普陣營提出的上訴，並確認拜登在當地勝出。

美國大選 全球焦點