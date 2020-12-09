美國大選：就職典禮委員會　拒承認拜登當選

美國總統權力交接再次出現危機，總統就職典禮委員會（JCCIC）3名共和黨人周二（8日）否決決議，拒絕確認民主黨的拜登及賀錦麗，分別為總統當選人及副總統當選人。拜登過渡團隊通訊總監托瓦爾強調，拜登及賀錦麗將如期在下月20日宣誓就職，並繼續與JCCIC商討舉行安全的就職典禮。

參議院多數黨領袖麥康奈爾、密蘇里州參議員布倫特、眾議院少數黨領袖麥卡錫均投下反對票，拒絕承認拜登及賀錦麗當選。眾議院議長佩洛西、眾議院多數黨領袖霍耶、明尼蘇達州參議員克羅布歇3名民主黨人則投下贊成票，由於反對及贊成票數打成平手，因此無法通過決議案。

霍耶批評共和黨人拒絕承認選舉結果，指他們順從在選後大發脾氣的總統特朗普，做法威脅民主及破壞國民對選舉制度的信心。布倫特表示，JCCIC不能在選舉結果正式公布前確認替誰人舉行就職典禮。

JCCIC是美國國會的一個特別聯合委員會，負責正副總統就職典禮；JCCIC每4年成立一次，由參眾兩院議員組成，共有3名共和黨人及3名民主黨人。

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