胡德堡基地一年死25人　14官兵遭開除或停職

美國德州胡德堡（Fort Hood）陸軍基地過去一年，至少有25名士兵因意外、自殺甚至是謀殺而身亡。一個獨立委員會早前就此發表長達150頁的調查報告及提出建議，軍方周二（8日）宣布，該基地有14名軍官及士兵因而被開除或停職。

由5名平民組成的獨立委員會，在基地花3周時間訪談逾2,500次，當中647次是面談，503名訪談者是女兵。委員會同時調查性侵和性騷擾，結果收到逾3.1萬個回應。委員會上月6日向軍方呈交報告，指胡德堡基地的性侵和性騷擾情況令人極度失望，與基地高層軍官領導不力或舉報機制失效有關，提出70項改善建議。

報告指，不少受害女兵不敢舉報，擔心上級不會為她們保密、或被調職及影響升遷。也有女兵指縱使舉報，但調查一拖再拖，有人直言對舉報機制沒信心。

除了性侵和性騷擾，基地屢次發生士兵失蹤多時無人理，其後才發現已喪生的事件。其中一名死者為20歲女兵吉倫（Vanessa Guillen），她今年4月失蹤，軍方至7月才揭發她因擬告一名男同袍性騷擾，遭對方以鐵錘殺害分屍。另外，今年6月及7月亦先後有兩名失蹤男兵，被發現屍浮基地附近的水庫或湖泊上。

陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）周二表示，將按照獨立委員會的建議檢討，包括已經成立新部門，負責分析問題及重新評估胡德堡基地的軍隊政策，以及當有士兵無故缺勤時，立即將之列為失蹤個案處理，並與事主家人聯絡跟進。

2014年至2019年間，胡德堡基地每年平均發生129宗嚴重罪案，包括謀殺、綁架及性侵。麥卡錫今年8月曾形容，該基地的性侵和性騷擾個案是陸軍之中最多。