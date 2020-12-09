蘋果推頭戴式耳機AirPods Max　定價4599港元

美國蘋果公司周二（8日）突然發布全新的頭戴式無線耳機「AirPods Max」，設有5款顏色，定價為4,599港元，較市面主要降噪耳機昂貴。官網即晚起接受訂購，原定最快下周二（15日）收到，但現時須等待12至14個星期，即美國及香港「果粉」最快明年才能取貨。

蘋果公司指，AirPods Max有太空灰、銀、綠、天藍、粉紅5色，與iPhone 12對應。其搭載40毫米Apple設計的動圈驅動單體，搭載兩個H1晶片。主要功能上，它具主動降噪功能，設有空間音響效果，模擬5.1、7.1與杜比全景聲。另設通透模式，可在播放音樂時，讓其他聲音也非常自然，包括用家自己的聲音。

電池續航力方面，蘋果表示開啟主動降噪功能與空間音響效果，AirPods Max可提供20小時的高傳真音訊、通話時間或電影播放，充電5分鐘就能享有1.5小時的聆聽時間。有分析指，AirPods Max定價明顯瞄準高端耳機市場，不排除掀起繼iPhone 12系列後的新一輪炒風。