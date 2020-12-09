新冠肺炎：曾拒助淡化疫情　科學家遭警搜屋

美國佛羅里達州衞生部一名女科學家，早前拒絕應政府要求修改疫情數據後被開除。她聲稱周一（7日）遭警方上門搜查，指她涉嫌在離職後非法入侵當局電腦系統。她並指警方期間舉槍指向她及其子女，取走其手機及手提電腦。

瓊斯（Rebekah Jones）周二（8日）在Twitter發文及上載短片，指約10名持槍警員周一早上8時許，持搜查令上門。搜查令指接獲衞生部投訴，有人在上月10日入侵部門一個緊急服務小組系統，發布寫上「在再有多17,000人犧牲前，是時候大聲說出疫情的真相」的群組訊息，該小組成員共用同一帳號及密碼，警方是根據發訊息者的IP位址，追查瓊斯位於塔拉哈西的住址。

瓊斯聲稱警員曾用槍指向她及其子女，並取走她的電子器材。惟從她上載的片段則見到，她開門讓警員入屋後，應警員要求舉手步出屋外。警方其後證實曾搜查瓊斯寓所，並指他們多番要求瓊斯自己開門被拒，擾攘20分鐘後她才開門讓警員入屋，而她的家人事發時都在樓上，從未有警員用槍指向屋內任何人，但警方沒說明有否取走任何物件。

瓊斯今年5月，因為拒絕應州政府要求，修改該州的疫情數據，以淡化疫情讓政府可以解除封城令。她之後一度被調職，最後更被辭退，離職後她設立更新佛州疫情數據的專頁，她指斥警員今次上門搜查，是州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）不滿她堅持揭露佛州疫情，出於政治因素而作出報復行為。