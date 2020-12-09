美國財政部制裁「崩牙駒」及旗下3間公司

美國財政部周三（9日）公布新一輪制裁，根據《全球馬格尼茨基人權問責法》，制裁人稱「崩牙駒」的澳門知名江湖人物尹國駒，以及3間由他控制的公司。

財政部聲明稱，尹國駒是中共政協委員，也是三合會組織「14K」頭目，為其中一個在全球最大的中國有組織犯罪集團，從事販毒、非法賭博、詐騙、人口販運等一系列不法活動。翻查資料顯示，尹國駒從未擔任過政協委員。

制裁名單上也有3間受制裁企業或組織，包括設於香港的東美投資集團有限公司、設於帛琉的Palau China Hung-Mun Cultural Association，以及設於柬埔寨的世界洪門歷史文化協會，美方指這3間公司與「崩牙駒」有聯繫。

財政部聲言，世界洪門歷史文化協會招攬馬來西亞及柬埔寨的社會知名人士，持續把不法活動以一帶一路倡議及其他倡議的名義掩飾。

財政部又指控尹國駒從事貪腐活動，包括盜用國有資產、侵佔私人財產以獲取個人利益；並涉及政府合約和開發天然資源等的貪污或行賄。

尹國駒在2018年曾稱會大力支持「一帶一路」倡議，計劃在一帶一路沿線區域成立「洪門安保公司」為國家招商引資，並保障中國商人合法利益，又揚言將集資3,000萬美元（2.34億港元）成立種子公司及上市。他亦聲言，世界洪門歷史文化協會是愛國的民間組織。