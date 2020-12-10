遙控軟件漏洞　數億連接互聯網器材恐被入侵

美國一家網絡保安公司近日發表研究報告，指一些在全球廣泛應用的遙距控制軟件存在漏洞，黑客可利用這些漏洞進行入侵，數以億計連接互聯網的家用電器、個人電子用品，以至工業及基建系統也有可能受影響。

報告由Forescout Technologies發表，稱出問題的開放原始碼軟件（open-source software）用於以互聯網連接的設備，作數據傳輸用途，估計全球至少有150間廠商的產品使用類似的遙距控制軟件，包括電腦打印機、路由器、遙距控制的溫度感應器、相機、醫療設備和工業控制系統等等。

現時無迹象顯示有黑客利用過這些漏洞進行入侵，不過有專家警告，一旦發生最壞情況，食水、電力和物業管理的自動系統都有可能遭停止，被黑客用作勒索贖金。而更令人頭痛的是，開放原始碼軟件並無企業持有版權，因此只能依靠義務人士推出修正檔，可是一些軟件的編碼因為太陳舊，有部分更不再獲支援，因此更難修補漏洞。

Forescout Technologies已經向美國、德國及日本的電腦保安部門通報這類安全漏洞，CISA亦發佈提示，美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）也呼籲公眾加強網絡保安，以防被黑客入侵。