紐約快餐店鼠患猖獗　咬傷員工毀電腦要停業

（左圖）店內的老鼠大得可怕。（右圖）牛油果有被老鼠咬過的痕迹。

美國大型墨西哥食品連鎖快餐店Chipotle一間位於紐約巿的分店鼠患猖獗，不單止食材，甚至電腦的電線也被老鼠咬爛，幾個月內更最少有4名員工被咬傷，現時正被迫停業。

涉事餐廳位於曼哈頓華盛頓高地（Washington Heights），店舖員工稱，鼠患在今年8、9月期間開始出現，當時有牛油果、米袋等被咬破，在地庫及食物器皿中也發現老鼠大便。員工魯伊斯指，同事們都有遇上老鼠的「恐怖故事」，部分女同事在上班前後都要更衣。當時員工曾向管理層反映問題，但未有立即跟進，老鼠也愈加猖狂。

終於，10月有首名員工被老鼠咬傷，但餐廳仍繼續營業；直至上月23日總經理被老鼠咬傷手，餐廳才關門數天清潔。然而餐廳重開後一周，就因用來下單的電腦電線遭老鼠咬斷，要無限期停業，不過員工們仍要上班清潔店舖。

在該店工作了3年的保利諾（Melvin Paulino）向傳媒表示，他們以腳踩、用掃把打、掟盒子等原始手法，殺死了幾十隻老鼠，有些體積更和家貓差不多，他自己上周五（4日）也被老鼠咬傷。魯伊斯則批評，Chipotle作為一間大公司，不應只顧賺錢而讓員工在危險環境下工作。

Chipotle則發聲明強調，保障員工及顧客的健康和安全是公司首務，又稱已安排緊急滅鼠和深層清潔服務，並和該分店的業主合作改善環境衞生。衞生部回應稱，上月30日收到有關該餐廳的鼠患投訴，會跟進並派員上門視察。