女星洛莉路格林因名校招生欺詐案入獄　幼女首開腔：感到羞愧

美國早前爆出多位名人及富商涉嫌以考試作弊或虛報子女為運動員的身份進入名校，其中女影星洛莉路格林（Lori Loughlin）與丈夫詹努利，承認透過行賄50萬美元（約390萬港元），以虛假運動成績讓2名女兒成功獲南加州大學取錄成為划艇員，最終被判入獄。兩人的小女兒奧利維婭（Olivia Jade Giannulli）日前首次公開回應事件，稱對父母行賄一事毫不知情，並對事件感到羞愧和尷尬。

奧利維婭現在已從南加州大學退學，她周二（8日）接受一個網絡節目訪問時表示，因為疫情關係，在父母入獄後都沒有收過他們的消息，也沒有和他們交談過。她強調自己並不知道自己獲南加州大學取錄的經過，但無論如何，她都不想看到父母入獄。

奧利維婭說，自己是在收到朋友的通知後，才得知父母捲入這宗醜聞，其後和朋友見面時，當意識到對方都知道自己的父母行賄，就覺得很羞恥，回家之後躲起來3、4個月。在爆出醜聞之前，奧利維婭是個美容網紅，其頻道有近200萬人訂閱，但在醜聞發生後，多個化妝和美容品牌已不再和她合作。