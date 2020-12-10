新冠肺炎：歐盟監管機構遭入侵　輝瑞疫苗資料被不法接觸

美國輝瑞藥廠（Pfizer）與其合作研發新冠肺炎疫苗的德國公司BioNTech周三（9日）表示，一些儲存歐洲藥品管理局（EMA）伺服器疫苗資料遭黑客不法接觸。

EMA負責審批新冠肺炎疫批在歐盟27國有條件上市，該局周三較早前公布，其伺服器成為黑客的目標。由於事件正在調查，EMA拒絕透露更多詳情，但輝瑞與BioNTech則一同發聲明，一些儲存在EMA伺服器、根據規管而繳交的疫苗相關文件被不法接觸。兩間公司的電腦系統則沒有被入侵，參與疫苗研究人士的身份也沒有被辯認出。

兩間公司指，目前正等候更多有關EMA調查的資料，並稱會根據歐洲法律採取適當回應。兩間公司又稱，今次黑客攻擊EMA不會影響疫苗審批的時間表。

另一方面，加拿大衞生署周三宣布，已經批准輝瑞與BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗投入市場，據報加拿大政府已購買2000萬劑，且可以選擇再添購5600萬劑；預計本月將取得多達24.9萬 劑疫苗，優先安排養老院的住客及職員接種，明年3月前將取得另外600萬劑。