國民警衞軍F16夜航訓練墜毀　機師生死未卜

美國威斯康辛州空中國民警衞軍一架F16戰機周二（8日）接受夜間飛行訓練時失事，於密歇根湖附近墜毀，一名機師彈射逃生後生死未卜。美國海岸防衞隊及國家森林局已派員加入搜救，但墜機地點訊號接收不理想，影響通訊。

墜毀戰機型號為F16 Block 30，隸屬第115戰機聯隊，部署在麥迪遜的特魯瓦克斯空中國民警衞軍基地。第115戰機聯隊指揮官范羅奧（Bart Van Roo）證實，戰機接受例行訓練期間，於周二晚上8時左右在密歇根州上半島北部的德爾塔縣（Delta County）墜毀。他又指，聯隊已派人聯同警方及救援人員展開海陸空搜救，希望失蹤機師可平安歸來，墜機原因暫時未明。

另有報道指，F16於海華沙國家森林內墜毀，失事地點位於斯庫克拉夫特縣（Schoolcraft County）及德爾塔縣交界，已初步鎖定機師的彈射位置。第115戰機聯隊過往亦發生同類事件，一架F16於9年前夜航訓練時在威斯康辛州中南部的亞當斯縣失事，機師彈射逃生後獲救，戰機最終撞向一座無人的度假屋。