聯邦政府提告斥壟斷　Fb恐分拆Ig及WhatsApp

美國聯邦貿易委員會（FTC）、48個州份周三（9日）向Facebook（Fb）提出兩項反壟斷訴訟，指後者早年收購社交平台Instagram（Ig）及通訊軟件WhatsApp屬反競爭行為。Fb成為繼科技公司Google後，第二間遭美國政府就競爭問題提出訴訟的大型科企。

申訴指，Fb在2012年以10億美元（約78億港元）及於2014年以190億美元（約148.2億港元），分別收購Ig及Whatsapp，做法濫用市場主導地位，屬於反競爭行為。FTC尋求法院頒布永久禁令，強迫Fb出售Ig和WhatsApp；各州政府則要求，日後Fb推動1,000萬美元（約7,800萬港元）或以上的收購計劃，要通報州政府官員。

Fb法律顧問紐斯特德（Jennifer Newstead）認為，Fb向發展中的軟件投資數十億，令它們受惠，而反壟斷法並不存在要懲罰「成功企業」。她又質疑針對Fb引起損害的指控，稱Whatsapp成為免費軟件，讓消費者有所得益。政府是想推倒重來，令商界感到寒意。

美國政府非首次因商業競爭引起的壟斷行為而提告，司法部早在10月時控告Google母公司Alphabet，以同樣手法主導市場。