美國大選：50州確認結果　特朗普支持者發起遊行

美國50個州份及哥倫比亞特區周四（9日）確認大選結果，各州選舉人下周一（14日）將投票，選出新一任美國總統。近5,000名總統特朗普支持者，準備周六（12日）在首都華盛頓舉行大型遊行，抗議選舉舞弊，並要求選舉增加透明度。

各州選舉人將於下周一投出選舉人票，這是直接選出總統的重要步驟。美國50州份及哥倫比亞特區累計共有538張選舉人票，贏得270張及以上選舉人票的候選人贏得大選。在明年1月6日，新一屆國會將召開參眾兩院聯席會議，確認選舉人票投票結果，並由參議院議長﹑亦即現任副總統宣布下一任總統人選。

特朗普一直指控選舉出現舞弊，繼上月發起數萬人參與的「停止偷竊」（Stop the steal）遊行後，保守派女性組織「美國優先女性」（Women for America First）再次在華盛頓發起集會，組織主席克雷默（Amy Kremer）表示：「我們希望他（特朗普）繼續為揭露選舉舞弊，和爭取投票制度的公正透明而保持堅强，其次就是支持同路人。」

當地數個左翼組織表明會舉辦集會對抗，包括反特朗普組織「拒絕法西斯」（Refuse Fascism）。「美國優先女性」組織擔心，當日遊行會受到反特朗普人士攻擊，將制定計劃確保參與者安全。當地警方表示將會加派人手及封路，以防衝突發生。

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