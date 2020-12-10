美國大選：特朗普及17州介入德州訴訟　阻選舉人投票予拜登

美國總統選舉結果風波持續，德州總檢察長帕克斯頓周二（8日）入稟聯邦最高法院，指控喬治亞州、密歇根州、賓夕凡尼亞州、威斯康辛州4個關鍵州選舉違憲，要求禁止選舉人為宣稱勝選的民主黨拜登投下確認票。密蘇里州共和黨籍總檢察長施米特（Eric Schmitt）周三（9日）率領17個州支持德州的訴訟；總統特朗普亦要求介入其中。

施米特率領多個州份的共和黨籍總檢察長入稟加入訴訟，包括亞拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、印第安納州、堪薩斯州、南卡羅萊納州、猶他州、西維珍尼亞州等，以推遲上述關鍵搖擺州的總統選舉人任命。除了其中3個州外，其他都是由共和黨人擔任州長的州份。施米特在聲明中宣布加入這場鬥爭，稱選舉誠信對維護共和國非常重要，不論是現在或未來的選舉；強調保護憲法及捍衞自由，並確保公平點算所有選票，是非常平常的事。

特朗普亦向最高法院提交法庭文件，要求9名大法官讓他介入德州這場訴訟，成為原告。他又在Twitter發文，稱：「我們將介入德州（及其他許多州）的案件，這是一宗大案。我們的國家需要一場勝利！」如果最高法院批准特朗普加入訴訟，將成為異例，罕有地由現任總統要求最高法院就大選選票爭議作出定斷。

特朗普在上屆大選在上述4個關鍵搖擺州勝出，但今屆大選全告敗於拜登。代表特朗普挑戰選舉結果的多宗訴訟，至今都以敗訴告終。有選舉法專家指出，德州提出的訴訟獲勝機會甚微，因為缺乏法律依據；又指該訴訟在程序及實質上都非常混亂，法院同意受理的可能性為零。

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