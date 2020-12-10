美軍偵察機飛近台海　逼近陸領海基線50海里

美國空軍一架U2A高空偵察機被指於周四（10日）上午，飛往東海執行偵察行動，並一度距離福建省領海基線僅約50海里（約92.5公里）。這是事隔近兩星期，再有美國偵察機逼近大陸領海執行任務。同日，解放軍軍機飛入台西南空域。

北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）周四分別在微博和Twitter表示，當日上午9時許，該美軍U2A高空偵察機前往東海開展偵察行動，期間一度飛抵台灣海峽以北空域，距離福建領海基線約50海里。

上月26日，美國一架民用CL604偵察機由西太平洋往西飛，直接切入大陸劃設的東海防空識別區，飛經台灣以北空域後，右轉往北在大陸沿海飛行，最近距離浙江溫州領海基線只有39.5海里（約73公里）。

U2A是U2系列偵察機的首個量產型號。今年8月，一架美軍U2高空偵察機一度闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區。大陸國防部發言人吳謙指摘美方嚴重干擾正常演訓活動，極易造成意外，是赤裸裸的挑釁行動，已提出嚴正交涉。

另據Facebook專頁「台灣西南空域」顯示的廣播記錄，解放軍一架電子干擾機於周四上午11時07分進入台西南空域，台空軍升空廣播驅離。據台媒統計，此次是解放軍軍機本月第9日進入台空域。