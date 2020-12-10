母女創意互動爆紅網絡　臭襪變裝置藝術品

美國一名母親早前發現，10歲女兒把穿過的臭襪隨手丟在廁所地板上，她靈機一觸，把髒襪子當成藝術展品，原封不動留在原地，並命名為《被遺忘的襪子》。豈料女兒竟替襪子加上個底座，兩母女之後不斷為臭襪添加其他裝飾，合力打造出裝置藝術品，更在網絡爆紅。

坎貝爾（Xep Campbell）上月感恩節就寢前，發現女兒凱絲特蕾（Kestrel）在廁所地上留下一隻骯髒白襪，為測試女兒會否識趣地收拾，坎貝爾決定置之不理。惟一周過去，凱絲特蕾竟仍未檢起襪子，坎貝爾於是在襪子旁邊，貼上模仿藝術館作品簡介的白紙，上面寫上作者凱絲特蕾、作品名稱及「創作」日期，打算幽女兒一默。

凱絲特蕾不甘示弱，為白襪加設小木架底座。坎貝爾見到哭笑不得，於是還以顏色，找來動物模型、小人玩具等放在臭襪前面，當作前來欣賞作品的人，又應節地布置成耶穌在馬槽降生的場景，甚至趁近日世界各地出現神秘金屬柱的熱潮，搞笑地在旁邊豎起一片金屬片。坎貝爾拍下母女倆溫馨的互動作品放上網，不少網民瘋傳及大讚有創意。坎貝爾並順勢宣傳，呼籲網民捐款予慈善機構，幫助有需要的兒童。