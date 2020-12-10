美媒調查：高層頻非禮女下屬　FBI視而不見

美國聯邦調查局（FBI）爆出性醜聞，美聯社調查發現，FBI過去5年最少發生6宗涉及高層官員的性侵事件，但涉案人士沒有被紀律處分，部分人自願離職或退休，成功保住福利和退休金，部分人則調職了事。

美聯社翻查法庭文件、總監察長辦公室報告，並訪問多名聯邦執法人員，發現多宗針對高級FBI人員的性侵指控。有副主任借醉在梯間非禮女下屬，亦有高層涉嫌性騷擾多達8名女同事，甚至威嚇女事主提出性要求。受害女性估計最少20人，單在過去1周，便有兩名女性舉報遭性侵。

前FBI女分析師貝姬（Becky）透露，有一次與高級探員迪克（Charles Dick）等待見上司時，迪克對她說︰「我會摸你的屁股，你知我會這樣做。」他又在合照時突然將手臂圍住她的胸部，並隔着牛仔褲用手指觸碰其下體。她指迪克在2017年一次歡送會上非禮她及舔其臉，令她出現創傷後壓力症候群。

迪克否認指控，在總監察長辦公室跟進事件前退休，貝姬在維珍尼亞州州法院控告迪克，但法官不相信其證供，結果敗訴。她批評FBI沒正視問題，令人十分沮喪。