美國斡旋下　摩洛哥成第4個與以色列關係正常化阿拉伯國家

美國總統特朗普周四（10日）宣布，以色列和摩洛哥在美國斡旋下達成雙方關係正常化協議，使摩洛哥成為過去4個月來，是自今年8月以第4個跟以色列關係正常化的阿拉伯國家。

美國官員表示，特朗普周四與摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）通電話，敲定這項協議，以邁向地區穩定。根據協議，摩洛哥將和以色列建立全面的外交關係，並恢復兩國的官方接觸，允許雙方飛機飛越各自領空並為所有以色列人提供往返以色列的航班。

作為協議的一部分，美方普同意承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）的主權。摩洛哥與由阿爾及利亞撐腰的軍事組織波利薩里奧陣線（Polisario Front）在西撒哈拉地區針鋒相對，領土爭端已存在數十年；波利薩里奧陣線成立宗旨是在當地建立獨立國家。

西撒哈拉位於非洲大西洋沿岸，是一片狹長的沙漠，過去曾為西班牙殖民地，現時主權歸屬仍有爭議。摩洛哥目前控制該區域80%，包括境內的磷酸鹽蘊藏以及漁業捕撈水域。

以色列總理內塔尼亞胡形容今次是一項歷史性協議，是「另一束偉大和平之光」。波里薩里奧陣線則對美國承認摩洛哥在西撒哈拉的主權表示遺憾，但不感到奇怪。