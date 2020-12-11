加外交部不滿國防部　取消與中國軍方合作

加拿大媒體近日披露，該國國防部去年幾乎取消了所有與中國軍方的合作和活動，此舉導致加拿大外交部有意見，認為加國單方面取消和中國的軍事合作，將損害兩國長期的防務安全關係，也讓兩名正被中國拘留的加拿大人處在更危險的情況。反對黨卻支持國防部的決定，指摘總理杜魯多領導的自由黨政府的判斷力有問題。

當地傳媒根據《自由訊息法》獲得的政府文件顯示，加拿大國防部去年2月在美國的關注下，取消了與中國軍方的進行的冬季軍事演習。該演習原本計劃在安大略省的軍事基地進行，美方擔心解放軍從中得益，最終加國國防部取消了該次演，隨後更終止了與中方的其他軍事合作及活動。

可是，直接向杜魯多匯報的時任加拿大外交部副部長舒加特（Ian Shugart）致函給國防部，認為對方做法不當，促國防部不要取消與中國軍方的交往，否則中方「可能會將此視為與孟晚舟事件有關的報復」，並提醒國防部將來要取消任何活動時，應先知會全球事務部。

消息一出，反對黨保守黨的影子外交部長莊文浩（Michael Chong）和影子國防部長貝贊（James Bezan）隨即發聲明，批評自由黨政府藉推動加中兩國的軍事接觸，以取悅中國。保守黨黨魁奧圖爾（Erin O'Toole）亦舉行記者會，批評杜魯多政府對中國唯唯諾諾，過去兩年不但沒有救出被中國拘留的兩名加拿大人康明凱和斯派佛，更讓中國愈加蠻橫地欺負加拿大，從一開始的貿易報復，到後來佔了加拿大疫苗研究的便宜卻不肯履行合同等等，讓加拿大國民進一步受害。奧圖爾指，加拿大國防部的決定是對的，根本不應該和中國進行軍事合作互助，因為中國對加拿大來說是敵非友。