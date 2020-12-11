特朗普舊居無人問津　眾籌放盤反應冷淡

美國總統特朗普位於紐約市郊區的兒時舊居，2016年起放盤4次，房地產公司近日在網上眾籌300萬美元（約2,340萬港元），希望特朗普支持者捐款，將舊居轉到特朗普手中。不過眾籌反應冷淡，截止周五（11日）僅籌得約5,000美元（約3.9萬美元）。

房地產公司Paramount Realty USA在眾籌網頁寫到，「喜歡特朗普？就請為活動出一分力，為特朗普購買舊居作為感謝！」，公司亦建議特朗普可將善款當作慈善用途，或將大屋變成總統圖書館、博物館、國家歷史遺址等；若金額未達標，全數將會捐給慈善團體，若眾籌成功則將超出金額的一半捐出，但公司始創人哈蓋哈尼（Misha Haghani）坦言，有買家願意以300萬美元購入的機會難上加難。

特朗普由出世到4歲，一直住在這棟位於皇后區牙買加莊園（Jamaica Estates）的5房大宅。Paramount Realty USA負責放盤，而成交價一直翻盤，該大屋2017年曾在Airbnb短暫出租；至2019年市價290萬美元（約2,262萬港元），易手第3次由中國投資者購入，10日後將之出售，至今無人問津。