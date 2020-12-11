蓬佩奧妻隨夫海外公幹無違規　但欠適當審批

美國國務卿蓬佩奧的妻子蘇珊（Susan Pompeo）自2018年起，共8次陪伴丈夫到海外公幹，被指耗費政府資源，惹來輿論及民主黨批評。總監察長辦公室（OIG）周四發表報告，雖確認蘇珊並無違反聯邦道德規例，但稱她大多數的隨行並沒有獲得適當的文件或書面批准，促日後改善。

蘇珊2018年首次陪同蓬佩奧到中東訪問，之後再有7次行程隨行，外界有批評指此舉浪費公帑。蓬佩奧曾為此辯護，表示她與外交人員的家眷有交流，能提高海外人員的士氣。

OIG經過近一年調查，訪問過數十名政府僱員，檢視過數以千頁計的文件，終在周四（10日）發表報告，指蘇珊隨蓬佩奧到海外公幹沒有違反任何法例、規則及外交守則；不過，署理總監察長克利莫（Matthew Klimow）指出，蘇珊其中6次隨行沒有事先獲得適當的書面批准或文件，建議國務卿日後在家屬隨行時，其辦公室應事先取得正式的書面文件批准，以作內部管理及紀錄之用。

國務院表示接納OIG的建議，但與蓬佩奧友好的國務次卿布拉托（Brian Bulatao）則炮轟總監察長浪費時間和資源去寫這份報告，給出的只是一些行政事項上的建議。若早該如此，事情應該內部處理只更為恰當，而不用驚動公眾。克利莫反駁稱，布拉托的意見顯示他誤解OIG的獨立角色和法定監察責任，而這些都對政府的透明度極為重要。