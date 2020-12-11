美國大選：106共和黨眾議員　撐推翻4搖擺州結果

美國德州總檢察長帕克斯頓就總統選舉結果提出的訴訟持續，繼18個州共和黨籍檢察總長支持入稟後，再有106名共和黨眾議員表態支持，推翻喬治亞州、密歇根州、賓夕凡尼亞州及威斯康辛州確認民主黨拜登當選的結果。

聯署的眾議員周四（10日）向德州最高法院呈交「非當事人意見陳述書」，寫道他們作為聯邦立法機關成員，需保護各州立法機構在確定總統選舉人任命方式的憲法作用，並確保選舉團只選出通過計算合法選票的美國總統候選人。他們又指，陳述意見書表達他們作為國會議員，以及數百萬選民對2020年總統選舉中涉及的違憲違規行為的關注。

共和黨研究委員會主席約翰遜（Mike Johnson）領頭召集議員簽署意見陳述書，他周三（10日）在Twitter發文，指總統特朗普當日早上致電他，稱欣賞他們代表國會議員呈交意見陳述。

多名共和黨要員有份簽署該意見陳述書，包括眾議院多數黨黨鞭斯卡萊斯、眾議院司法委員會資深成員喬丹，以及議會自由黨團主席比格斯等。特朗普親信、眾議院多數黨領袖麥卡錫則沒有簽署，他被記者問到是否支持帕克斯頓的訴訟時兩度拒絕回應，只稱特朗普有權向最高法院提出各項司法挑戰。