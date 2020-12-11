美命通訊商移除中興華為設備　擬撤中國電信營運許可

美國聯邦通訊委員會（FCC）周四（10日）通過表決，勒令美國電訊供應商移除通訊網絡使用的中國科技巨企華為及中國通訊設備，並啟動決定是否終止中國電信在美營運許可的程序。

FCC的5名委員當日一致通過，要求美國電訊商更換網絡中使用的華為或中興設備，會擬訂一份禁用設備清單，並設立補償營運商更換可疑設備項目，將在國會撥款16億美元（約124.8億港元）後啟動。

針對中國電信，FCC主席帕伊（Ajit Pai）指出數個美國政府部門以國家安全為由，建議撤銷相關中資電訊供應商的營運許可。他稱，美方憂慮中國電信會被迫遵從中國政府索取資訊的要求，包括截取通訊，美國國安部門認為中國電信沒有遵守美國的網絡安全及私隱法例，為中國政府支持的經濟間諜活動及干擾美國通訊網絡提供機會，直指中國政府擁有該公司。中國電信美國分公司未回應事件。

對此，中國外交部發言人華春瑩周五（11日）反駁，美方聲稱的所謂「保護國家安全」完全不符合事實，直斥美方濫用國家安全概念，打壓特定的中國企業。她重申，包括華為等中國公司一直保持良好網絡安全紀錄，從未發生網絡安全事件，亦未有網絡監聽監視行為。她指，美方拿不出證據，濫用國家力量打壓中國企業，是對美方一貫標榜的市場經濟原則的否定；敦促美方停止無理打壓，為國與國正常合作提供公平公正和非歧視的環境。