美國大選：美媒揭FBI查拜登弟弟　涉醫療生意

宣稱勝出美國總統選舉的拜登，其次子亨特周三（9日）表示因稅務問題被特拉華州的聯邦檢察官調查，美媒指涉及與中國的生意交易。美媒周四（10日）再爆料稱華府對亨特的調查比外界所知更廣泛，而且拜登的弟弟詹姆斯（James Biden）亦正受查。

POLITICO引述多名知情人士報道，除了特拉華州調查亨特外，紐約南區的證券欺詐小組亦正審查亨特的財務狀況，特拉華州及華盛頓檢察官去年初則調查亨特涉嫌洗黑錢及與外國的勾結。

報道指，針對亨特的調查主要是他與外國人士及企業的財務關係，而紐約市檢察官是在法庭於2018年底推翻亨特的生意夥伴阿徹（Devon Archer）欺詐罪成裁決後，重新檢視案件時審查外國對亨特的匯款，調查是否涉及洗黑錢。紐約後來把案件轉交特拉華州檢察官後終止調查，亦沒有啟動新調查。

至於詹姆斯，知情人士指賓夕凡尼亞州西區多個聯邦部門正就他參與的醫療保健生意進行刑事調查，並已盤問他涉事企業Americore Health之角色。聯邦調查局（FBI）曾傳召詹姆斯查問，今年1月底派探員搜查Americore旗下一間位於賓夕凡尼亞州埃爾伍德市的醫院。

Americore已申請破產，面臨經營不當等指控，但與詹姆斯無關。他在公司的角色成疑，有法庭文件顯示他是公司的負責人，惟他否認。有詹姆斯的前生意合作對象聲稱，詹姆斯用其哥哥拜登的名字招攬生意。拜登陣營早前否認指控。

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