特朗普破百年慣例　總統權力移交期處決死囚

美國特朗普政府周四（10日）執行今年第9次聯邦死刑，處決德州一名20多年前殺害艾奧瓦州宗教夫婦的黑人幫派成員，是130年來在總統權力移交時期執行的首次處決。辯方律師向最高法院要求終止死刑被拒，多名荷里活明星求情不果，有民眾抗議裁決針對黑人。

40歲的死囚貝爾納（Brendan Bernard），18歲時與另外4名少年，在德州基林市某次周日教會禮拜中途，綁架並搶劫巴格利夫婦（Bagley）。辯方律師在法庭和總統寬恕請願書上皆提到，貝爾納是組織內一個卑微和服從的角色，且在他放火燒車時，該對夫婦可能已經死了，但該説法與政府證詞有出入，而不獲接受。

貝爾納周四在印第安納州特雷霍特市監獄的死囚室，接受致命的苯巴比妥注射，在當日美東時間晚上9時27分宣告死亡。他被處決前發表逾3分鐘的講話，稱對受害者家屬及自己家人造成痛苦，一直等待機會説聲抱歉，他當天對受害者家人説最後一句話是「對不起，這是我唯一可以説的一句話，完全反映了我如今和當日的感覺。」直到民主黨的拜登總統就職典禮前，將再有多4次聯邦死刑執行。