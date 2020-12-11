美國大選：兩前奧巴馬高官　勢加入拜登政府

正籌備新政府班子的美國民主黨人拜登，將委任兩名奧巴馬時期高官、前國家安全顧問蘇珊賴斯及前白宮幕僚長麥克多諾，擔任國內政策委員會主席及退伍軍人事務部部長，計劃周五（11日）宣布消息。

拜登過渡團隊發聲明指，蘇珊賴斯了解政府的內外事務，並會貫徹拜登的願景帶領委員會，促進建設更好的發展。輿論認為，拜登跳過在教育、經濟上具多年經驗的人選，反而挑選蘇珊賴斯，令人意外；又指她之所以獲提名任內政委員會主席，與此職位毋須經由參議院確認有關。56歲的蘇珊賴斯是非裔女性，她長年專注外交事務，早年處理非洲事務，至奧巴馬政府時期出任美國常駐聯合國代表。

至於51歲的麥克多諾，或成為第2位未曾服役而掌管退伍軍人事務部的人選。拜登希望他能利用在擔任白宮幕僚長時敏銳的管理能力，提高部門效率。知情人士透露，拜登認為兩人對聯邦官僚制度瞭如指掌，並有意挑選了解他及過往曾於他共事的人。

另一方面，美籍華人戴琦獲提名出任美國貿易代表，若果提名獲通過，可望成為首名出任此職的非白人女性。拜登團隊讚揚45歲的戴琦豐富經驗，在貿易政策方面有豐富經驗，有助新政府加強貿易、振興經濟。

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