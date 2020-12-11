俄媒︰中巴美俄等國將在巴基斯坦海域軍演

俄媒周四（10日）引述俄羅斯黑海艦隊消息指，俄羅斯軍方將參與明年2月在巴基斯坦沿岸卡拉奇海域舉行的「和平2021」軍演。據報除了俄巴兩國，中國、英國、美國、澳洲、土耳其、菲律賓、馬來西亞、印尼和斯里蘭卡海軍，以及日本海上自衞隊等亦會參演。惟北約發言人倫傑斯庫迅速反駁，指北約並無計劃與俄羅斯舉行聯合軍演，雙方實質合作早於2014年凍結。

俄媒指，「和平2021」軍演共有30個國家參與，其中上述國家將派艦隊參加，其餘國家則派出觀察員；俄方將派出一艘護衞艦、一艘巡邏船、一艘救援船、海軍陸戰隊、掃雷小分隊以及一架海基直升機參加。報道更指，此次是俄羅斯近10年來首次與北約國家舉行軍演；中、英、美、澳等國軍方至今尚未回應報道。

「和平」軍演由巴基斯坦組織，以「為和平攜手」為主題，從2007年起每兩年舉行一次，主要目的是幫助阿拉伯海清理海盜。巴基斯坦去年曾組織「和平19」軍演，中國當時派出兩棲登陸艦昆侖山號、綜合補給艦駱馬湖號組成998艦艇編隊參與，英美海軍當年亦有參加。

分析指出，此次參演國家包括了亞太地區、印度洋地區和其他地區的國家，卻不包括臨近演習海域的印度；印度今年8月曾拒絕俄羅斯邀請，退出9月在俄羅斯舉行的「高加索2020」聯合軍演，原因是不希望與中國一同參加旨在展現友好的演習。而「和平」軍演中，既有長期與印度敵對的巴基斯坦，也有近年關係緊張的中國，甚至包括因親近巴基斯坦而與印度出現矛盾的土耳其，因此印度不參與軍演也不意外。