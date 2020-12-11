國防部擬削對CIA支援　減外借人員及無人機

美國傳媒周四（10日）報道，美國國防部正檢視對中央情報局（CIA）的軍事支援，考慮是否收回大部分借出的無人機及派駐CIA的軍人數量等，最快明年1月初生效，可能會進一步削弱CIA的反恐努力。

知情人士透露，國防部正檢視與CIA簽訂的一項為期15年備忘錄，研究調派駐CIA的國防部人員到其他崗位，當中大部分人員隸屬軍方的特別行動組，以及減少反恐軍事專家。另一個計劃是削減國防部允許CIA使用的軍事基地數量，並減少CIA在全球可用來治療其員工的據點。

此外，五角大樓認為CIA控制太多軍事資產，希望對部署相關設備有更多話事權，有意收回供CIA使用的部分無人機。自2001年的911恐襲後，CIA屢次利用國防部無人機在巴基斯坦、也門、索馬尼等地進行空襲，局方現時的無人機機隊有3分之2至4分之3的無人機來自國防部。

今次審視由署理助理國防部長科恩-瓦特尼克（Ezra Cohen-Watnick）負責，署理防長米勒亦支持行動，認為必須持續地檢視國防部如何應用其資產。五角大樓發言人指，當局試圖更好地分配資源，集中應對與中國的大國競爭，指示過去20年發生許多變化，國防部正與CIA合作確保有能力共同應對美國面臨的國家安全挑戰。

美媒指，審視可能是特朗普政府想在任期完結前進一步削弱美國情報界，但預料宣稱勝出總統選舉的拜登上台後，會迅速撤回上述改變。