發黃種優越論電郵涉種族歧視　卑詩大學致歉

加拿大卑詩大學近日有宿舍顧問，向交換生宿舍的宿生寄出涉嫌種族歧視的電郵，當中的字眼及指黃種人擁有特權的論點，引起亞裔學生的強烈回響。校方隨後發出道歉信，承諾會跟進事態發展，並會審核制度以防同類事件再度發生。

該封附有6頁文件的電郵在上月26日發出，致函目的是要教導宿生有關「優越黃種人」的概念，並將此定義為「對東方亞洲人極有優勢，例如在刑事法中受到保障」。文件又引用學術研究稱他們是「模範族裔」，在加拿大亞裔人的「勤奮」、「聰明」和「成功」都被視為內在天賦，但亦因而與工人階級及貧窮的南亞人有距離，結果令他們成為壓迫他人的一群。另稱他們受白人支配及比較寧靜，並特別對政治冷感，以維持其優秀族裔。

負責宿生生活的副主任瑞安（Sean Ryan）向66名學生發送致歉電郵，稱對事件造成的傷害感到深切遺憾；宿舍會當時有按照標準程序進行審批，現已與校方的平等及共融辦事處合作。傳媒關係總監拉姆齊（Mattnew Ramsey）則表示，意識到電郵存有冒犯之意，未來數日會與學生聯絡，而校方則沒有回應該電郵如何獲批及負責審批人員的資訊。