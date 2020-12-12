美參院通過國防授權法案　抵制中國軍事發展

美國參議院周五（11日）通過2021年國防授權法案，重申協助台灣維持足夠自我防衞能力，並建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），強化美國在印太防禦能力，以抵制中國大陸的軍事發展，法案待總統特朗普簽署後即可生效。

法案涉及超過7,000億美元（約5.46萬億港元）的國防預算，與台灣有關的部分包括對台軍售、建議建立美台醫療安全夥伴關係、保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範等。法案同時確定建立太平洋威懾倡議的新計劃，以強化美國在印太區域防禦態勢、能力和結盟，並提供增加攻擊潛艦的資金。

另法案更制定多項條款，制止中國大陸的惡意行為，包括避免取得敏感的國防知識產權權、技術和數據；另要求中方公開在美國經營的軍事企業；禁止向香港警察出口管制國防物品和服務以及管制軍需品等。

參議院以84票贊成、13票反對，通過該法案。該法案日前已於眾議院表決通過，特朗普收到法案後有10天考慮是否簽署，或行使否決權將法案退回國會。參議院同日通過為期一周的臨時撥款法案。繼續就本財政年度餘下時間的政府支出，及抗疫援助法案進行磋商。特朗普需在周末前簽署成為法律，避免政府停擺。