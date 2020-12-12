升級導彈抗衡中俄　美軍試射新型戰斧

為應對與中國及俄羅斯的軍事角力，美國積極升級戰力抗衡，日前在海上成功首次試射新一代戰斧巡航導彈，日後將提升海軍的反艦及對地攻擊力。

美國軍火商雷神周四（10日）表示，上月30日及本月1日，美國海軍神盾驅逐艦查菲號在太平洋各發射一枚Block V型的戰斧巡航導彈，分別擊中位於加州聖尼古拉斯島及中國湖海軍航空武器站的靶場；導彈飛行期間利用新型的先進通訊系統，改變方向至不同目標。測試將令海軍繼續按照原定計劃，明年在艦隊引入這款導彈。

美軍指測試標誌着海軍艦隊，過渡至具備更先進的能力，加強戰斧作為海軍未來長程攻擊武器的角色。Block V型改善導彈的導航及通訊表現，並可再分為Va及Vb批次，前者屬於反艦版的海上打擊戰斧，可以攻擊海上移動目標；後者配備聯合多效應彈頭系統，擴大對地攻擊目標範圍，加強對防禦工事的穿透力。

戰斧射程超過1,600公里，美軍計劃現役Block IV型升級至Block V型標準，使用壽命由原先設計的30年延長15年；舊式Block III型則退役及去軍事化。現時只有美國及英國使用這款導彈，它可從水面艦艇及潛艇發射，至今用於作戰行動的次數超過2,300次，最近一次是2018年，美軍向敍利亞化武設施發射66枚導彈。