NASA研火星製氧儀器　為載人登火星任務鋪路

美國太空總署（NASA）計劃2030年可以送太空人登陸火星，但目前未解決如何運送足夠氧氣和燃料支持火星任務。NASA為此正研發一個名為Moxie的儀器，它可收集火星上的二氧化碳，抽取當中的氧原子，並結集起來製造氧氣，有望為載人登陸火星任務鋪路。

火星大氣層內的含氧量只有0.13％，比起地球氣層的21％少得多。美國聖路易斯華盛頓大學的科學家團隊早前在《美國科學院院刊》發表研究，提出利用MOXIE系統在火星上製造氧氣，把火星大氣層中96%的二氧化碳轉化為氧氣，而餘下的一氧化碳亦會隨儀器排放，變成燃料，可謂一舉兩得。

人類已知火星上存在的大部分水都是冰，團隊假設可電解火星表面下湖泊中的鹹水，最終利用儀器產生氧氣和甲烷燃料。處於測試階段的MOXIE系統已裝在今年7月發射的火星探測器「堅毅號」，預計明年2月抵火星。

NASA正開發一個重約1000公斤的儀器原型，將研究它如何在堅毅號運行，了解沙塵暴、風及輻射等環境因素如何影響MOXIE系統，以在未來10到15年隨載人登陸火星任務推進。