美國大選：數千人華盛頓遊行　撐特朗普打司法戰

美國總統特朗普的數千名支持者上周六（12日）再到首都華盛頓遊行，抗議宣稱勝出總統選舉的拜登竊取大選，極右及極左示威者一度發生口角，警方出動分隔兩批人士。特朗普前親信弗林亦有現身，呼籲支持者繼續提出訴求。

今次遊行主題是「停止竊取」，民眾由市中心遊行至國會山莊及聯邦最高法院，大部分人手持撐特朗普旗幟及標語牌，聲援他挑戰選舉結果。約200名極右組織「驕傲男孩」成員在特朗普酒店附近聚集，他們穿戰術或防彈背心、戴頭盔及白人至上主義者使用的閃爍手帶。他們入夜後遊行到麥克弗森廣場時與同場的「反法西斯主義運動」（Antifa）人士對峙，雙方高聲對罵，有人點燃煙花。防暴警員分隔兩批人，並對兩名示威者施放胡椒噴霧，驕傲男孩成員之後離去。

特朗普當日乘「海軍陸戰隊一號」離開白宮，直升機三度飛過示威群眾，民眾揮舞旗幟及歡呼以示支持；他又在Twitter發文感謝支持者。弗林則在最高法院前發表講話，要求民眾面對司法戰失利要「深呼吸」，回到所屬地繼續提出訴求，又指美國憲法是基於個人自由寫成，而非集體自由。

除了華盛頓，喬治亞州、賓夕凡尼亞州、密歇根州、威斯康辛州、內華達州、亞利桑那州都有特朗普支持者上街聲援司法戰。

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